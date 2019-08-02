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В Запорожье убили криминального авторитета — преемника Япончика

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В Запорожье (Украина) во дворе собственного дома был убит криминальный авторитет Алексей Петров, известный в преступном сообществе как Лёня Хитрый. Как сообщает РЕН ТВ в пятницу, 2 августа, мужчину избили, а затем несколько раз ударили ножом.

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Петрова считали преемником известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), убитого в 2009 году.

Украинские СМИ отмечают, что Петров, также носивший прозвище Петрик, до 2000 года принадлежал к крупной преступной группировке, но затем «отошел от дел». Как сообщил портал «Страна.ua», последнее время он жил в сельской местности и занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий.

Нападение на Петрова попало на видео. Камеры наблюдения запечатлели, как двое мужчин избивают свою жертву, а потом уходят с места преступления.

28 мая в России впервые арестовали криминального авторитета по новой уголовной статье — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Также возможно наложение штрафа в размере до 5 млн рублей.

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