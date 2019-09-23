Названы опасные для смешивания лекарства

Врачи рассказали, смешивание каких лекарственных препаратов может нанести вред здоровью, а иногда и угрожать жизни. Об этом 22 сентября сообщил портал «МедикФорум».

Выяснилось, что одновременный прием средств от кашля и препаратов против аллергии грозит передозировкой из-за одинаковых составляющих. Первыми признаками являются вялое состояние и сонливость.

Также врачи категорически запрещают смешивать антидепрессанты и обезболивающие, потому что такой «микс» может стать причиной желудочного кровотечения. К этой же категории опасности можно отнести сочетания противовоспалительных средств и успокоительных, а также аспирина и антикоагулянтов, которые увеличивают риск инсульта и кишечного кровотечения.

Летальным исходом опасно смешивание успокоительных средств и обезболивающих препаратов. Специалисты объяснили подобный риск тем, что их составляющие компоненты уменьшают количество сокращений сердца.

16 сентября была названа неожиданная опасность парацетамола.