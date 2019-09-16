Прямой эфир

Названа неожиданная опасность парацетамола

0
Фото: ТАСС/PA Images/Joe Giddens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Бристольского университета в Великобритании пришли к выводу, что употребление парацетамола женщинами во время беременности приводит к гиперактивности и рассеянному вниманию у их детей в возрасте от одного года до 11 лет. Результаты исследования опубликованы 15 сентября на портале EurekAlert!.

За добавкой в интернет: продажу БАДов в Сети могут разрешить в 2021 году
Роспотребнадзор предложил отменить СанПиН, предполагающий их реализацию только в розничных точках

Всего в исследовании приняли участие 14 тыс. детей, у которых проверяли уровень дошкольного развития, темперамент, память, IQ. Уточняется, что у 43% из них матери принимали парацетамол для облегчения болей к седьмому месяцу беременности.

Было установлено, что из-за приема обезболивающего у их детей в первые годы жизни повышается риск развития гиперактивности и рассеянного внимания, причем мальчики оказались более восприимчивы к препарату. У девочек же последствия приема матерью парацетамола проявляются не так активно и характерны лишь для определенного возраста, после чего сходят на нет.

В Бристольском университете отметили, что на результат научной работы сторонние социальное факторы не повлияли, как и причины, по которым женщины принимали лекарство. Исследование доказало, что, по мнению специалистов, беременным следует с осторожностью пить какие-либо препараты, отмечает телеканал «360».

6 сентября cоциологи назвали процент держащих дома аптечку россиян. Выяснилось, что абсолютное большинство (94%) держит дома свою аптечку и запас лекарств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали об опасности употребления яиц
Кардиолог назвал опасные позы для сна

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019