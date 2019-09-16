Названа неожиданная опасность парацетамола

Ученые Бристольского университета в Великобритании пришли к выводу, что употребление парацетамола женщинами во время беременности приводит к гиперактивности и рассеянному вниманию у их детей в возрасте от одного года до 11 лет. Результаты исследования опубликованы 15 сентября на портале EurekAlert!.

Всего в исследовании приняли участие 14 тыс. детей, у которых проверяли уровень дошкольного развития, темперамент, память, IQ. Уточняется, что у 43% из них матери принимали парацетамол для облегчения болей к седьмому месяцу беременности.

Было установлено, что из-за приема обезболивающего у их детей в первые годы жизни повышается риск развития гиперактивности и рассеянного внимания, причем мальчики оказались более восприимчивы к препарату. У девочек же последствия приема матерью парацетамола проявляются не так активно и характерны лишь для определенного возраста, после чего сходят на нет.

В Бристольском университете отметили, что на результат научной работы сторонние социальное факторы не повлияли, как и причины, по которым женщины принимали лекарство. Исследование доказало, что, по мнению специалистов, беременным следует с осторожностью пить какие-либо препараты, отмечает телеканал «360».

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