Из-за обезболивающего у американки посинела кровь

Кровь 25-летней жительницы Нью-Йорка стала темно-синей после того, как она приняла лекарство от зубной боли, пишет Daily Mail.

Отмечается, что девушка выпила целую банку средства с бензокаином, из-за чего у нее развилась метгемоглобинемия. Это расстройство характеризуется повышенным содержанием метгемоглобина (окисленного гемоглобина) в крови и тканевой гипоксией.

В итоге американка из-за недомогания и головных болей обратилась к врачам. Медики взяли у нее анализы и были шокированы темно-синим цветом крови. Кожа и ногти женщины также посинели.

Как оказалось, уровень кислорода в крови пациентки составлял всего лишь 67% при норме в 95–100%. Столь низкий показатель может привести к повреждениям мозга и даже летальному исходу.

Женщину госпитализировали, сейчас она проходит лечение и чувствует себя лучше.

В августе сообщалось, что департамент здравоохранения Москвы начал проверку после сообщений о гибели студентки от неизвестной болезни.