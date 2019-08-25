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Названа самая «страшная» группа крови

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.

Эксперты доказали, что группа крови действительно влияет на здоровье человека, а люди с редкой четвертой отрицательной группой гораздо чаще других страдают от онкологии.

Всего на Земле, по оценкам медиков, проживает 8% людей с такой группой крови. При этом исследование показало, что у них очень редко бывают дети, а если и рождаются, то всегда одного пола, пишет Медикфорум.

Кроме того, группа ученых из Университета Вермонта выяснила, что обладатели такой группы чаще подвержены инсультам и изменениям мозга. Так, у них не редко встречаются проблемы с мышлением или памятью.

При этом риск развития слабоумия выше на 82%.
Также люди с AB Rh (—) не редко обладают слабым иммунитетом, поэтому буквально впитывают в себя все болезни.

10 августа ученые рассказали о связи между группой крови и развитием рака.

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