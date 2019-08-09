Стали известны любимые группы крови у комаров

Вопреки всеобщему мнению, комары не кусают всех подряд. Ученые выяснили, что насекомые достаточно избирательны. Если у вас первая группа крови, то эти насекомые точно оставят вас на десерт. У них этот вид считается наиболее вкусным. Также установлено, что эти маленькие существа предпочитают жертв покрупнее. Комар скорее укусит взрослого человека, чем ребёнка.