Стали известны любимые группы крови у комаров
Вопреки всеобщему мнению, комары не кусают всех подряд. Ученые выяснили, что насекомые достаточно избирательны. Если у вас первая группа крови, то эти насекомые точно оставят вас на десерт. У них этот вид считается наиболее вкусным. Также установлено, что эти маленькие существа предпочитают жертв покрупнее. Комар скорее укусит взрослого человека, чем ребёнка.
Вопреки всеобщему мнению, комары не кусают всех подряд. Ученые выяснили, что насекомые достаточно избирательны. Если у вас первая группа крови, то эти насекомые точно оставят вас на десерт. У них этот вид считается наиболее вкусным. Также установлено, что эти маленькие существа предпочитают жертв покрупнее. Комар скорее укусит взрослого человека, чем ребёнка.