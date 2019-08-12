Депздрав Москвы начал проверку после смерти девушки от неизвестной болезни

Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после сообщений о гибели студентки от неизвестной болезни. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.

«На основании медицинских документов будет проведена врачебная комиссия с привлечением главных внештатных специалистов», — цитирует сообщение департамента «РИА Новости».

Там отметили, что точная причина смерти станет известна после судебно-медицинского исследования.

В ведомстве также пообещали дать оценку действиям врачей, которые оказывали девушке помощь.

11 августа в СМИ появились сообщения о студентке Воронежского государственного университета, которая приехала после экзаменов в Москву и в первый же день почувствовала недомогание. У девушки поднялась температура и сильно покраснело горло. На следующий день, когда у студентки начались рвота и диарея, к ней вызвали скорую помощь. Медики назначили лечение, однако состояние больной только ухудшилось: посинели ноги и руки, начались боли в мышцах. Прибывший на дом врач вызвал реанимацию, но спасти девушку не удалось.