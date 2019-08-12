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Студентка умерла за несколько дней от загадочной болезни в Москве

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Двадцатилетняя студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщил «Московский комсомолец» в воскресенье, 11 августа.

Сначала у девушки поднялась температура до 40 градусов, потом началась диарея и рвота, а через несколько дней она впала в кому. Врачам не удалось ее спасти.

Медики не смогли установить причину недуга. Отмечается, что девушка могла стала жертвой энцефалита или менингита, возможно, осложненных сепсисом, который вовремя не распознали.

16 марта в одной из клиник Москвы скончалась Юлия Началова через два дня после госпитализации. Причиной стала сердечная недостаточность, наступившая в результате сепсиса.

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