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Врач рассказал о диагностике болезней по походке

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Фото: Global Look Press/Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres
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По движениям человека и темпу его ходьбы можно судить о его здоровье и наличии тех или иных заболеваний, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

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По словам врача, здоровый человек без усилий ходит быстро и ровно. Если походка отличается от такой нормы, это может свидетельствовать о проблемах с состоянием организма, пишет «МедикФорум».

Есть ряд особенностей походки, который говорит о наличии заболеваний.

В первую очередь это ходьба мелкими шагами. Она свидетельствует о проблемах с коленями или развитии болезни Паркинсона. Подпрыгивающая походка указывает на перенапряжение икроножных мышц, а полусогнутые ноги при ходьбе говорят о заболеваниях суставов, например остеоартрите.

Если человек шаркает, это отражает проблемы с позвоночником или ЦНС. Волочение ноги нередко появляется как последствие инсульта.

Также стоит обращать внимание на хромоту от болей в ногах. Это может свидетельствовать об атеросклерозе. Заболевание опасно и характеризуется забитыми артериями и нехваткой кровоснабжения в мышцах.

В прошлом году американские ученые нашли связь между скоростью ходьбы и риском преждевременной смерти.

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