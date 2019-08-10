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Ученые разработали способ лечения болезни Альцгеймера

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Фото: TASS/DPA
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Американские ученые нашли способ побороть болезнь Альцгеймера. Он заключается в периодическом переливании крови пожилым пациентам, сообщает портал New Atlas.

Во время изучения возрастных болезней мозга исследователи обнаружили, что в молодой крови содержатся белки хронокины, которые восстанавливают функции нервной системы и улучшают регенерацию стволовых клеток. При этом с возрастом их концентрация в крови снижается, что и приводит к развитию подобных заболеваний.

В ходе исследования, в котором участвовали 40 человек с болезнью Альцгеймера, ученые вводили испытуемым кровь с этими белками на протяжении пяти дней. После 12-недельного перерыва лечение проводили вновь. По завершении эксперимента они провели тест, который оценивает когнитивные нарушения в работе мозга. Результаты продемонстрировали стабильное состояние пациентов, которое без переливания крови должно было значительно ухудшиться.

21 июня стало известно, что сотрудники Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны обнаружили, что люди, у которых неблагоприятный семейный анамнез из-за болезни Альцгеймера, могут начать страдать от первых признаков деменции сразу после совершеннолетия — за 40 лет до того, как болезнь вступит в активную форму.

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