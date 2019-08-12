Редкая болезнь американки привела к риску смерти от поворота головы

Жительница американского города Вустер 33-летняя Рейчел Пигхиллз из-за редкой болезни может умереть от неаккуратного поворота головы. Об этом 9 августа написало издание Daily Mirror.

Угроза смерти существует из-за того, что у женщины диагностировали нестабильность срединного атлантоосевого сустава, расположенного между первым и вторым шейными позвонками. Когда Рейчел поворачивает голову, меняет положение атланто-затылочное сочленение, соединяющее затылочную кость с первым шейным позвонком. Таким образом, любое неосторожное движение может может закончиться полным отделением черепа от позвоночника.

По словам Пигхиллз, она постоянно живет в страхе смерти. Она ходит на работу всего на несколько часов, а затем приходит домой и лежит на диване. Женщина носит шейный корсет, который ограничивает подвижность головы, но дольше четырех часов его в таком случае использовать нельзя.

Проблемы со здоровьем начались в 2017 году, когда женщина начала принимать лекарство, регулирующее иммунитет. Это привело к тому, что за два последующих месяца она три раза попадала в больницу и похудела на 13 кг. Позднее у нее диагностировали болезнь Аддисона, связанную с недостаточной выработкой гормонов надпочечниками.

В мае 2019 года у Рейчел нашли мальформацию Арнольда — Киари — патологию, при которой нижняя часть головного мозга опускается в отверстие у основания черепа, через которое проходит спинной мозг. Через месяц у нее диагностировали платибазию — опущение основания затылочной кости и ската в заднюю черепную ямку, а затем — нестабильность срединного атлантоосевого сустава.

Отмечается, что болезнь встречается настолько редко, что лечить ее берутся всего три врача в мире. К одному из них в Барселоне женщина надеется попасть, собрав на краудфандингом £135 тыс. (10,4 млн рублей).