Врач призвал москвичей отложить свидания из-за простуды

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников призвал жителей столицы отложить свидания и встречи с друзьями в случае простуды.

«Заразиться простудным заболеванием можно даже при невинном поцелуе в щеку, особенно если человек в это время еще кашляет или чихает», — сказал он в интервью агентству городских новостей «Москва».

По его словам, особенно опасны поцелуи при обострении герпеса, который может проявиться при переохлаждении и снижении иммунитета.

«Что касается воздушных поцелуев, то они совершенно безопасны. Посылайте их когда угодно, в каком угодно состоянии и сколько угодно», — отметил он.

29 июля Тяжельников рассказал, как можно избежать простуды во время летнего похолодания в Москве