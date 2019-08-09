Врач призвал москвичей отложить свидания из-за простуды
Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников призвал жителей столицы отложить свидания и встречи с друзьями в случае простуды.
«Заразиться простудным заболеванием можно даже при невинном поцелуе в щеку, особенно если человек в это время еще кашляет или чихает», — сказал он в интервью агентству городских новостей «Москва».
По его словам, особенно опасны поцелуи при обострении герпеса, который может проявиться при переохлаждении и снижении иммунитета.
«Что касается воздушных поцелуев, то они совершенно безопасны. Посылайте их когда угодно, в каком угодно состоянии и сколько угодно», — отметил он.
29 июля Тяжельников рассказал, как можно избежать простуды во время летнего похолодания в Москве