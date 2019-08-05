Загадочная болезнь подростка поставила в тупик британских врачей. 16-летний Валентино Эродоту из пригорода Лондона оказался парализован, но медики так и не поняли, из-за чего, пишет издание Daily Mail.

В 2018 году подросток впервые пожаловался на боли в груди, затем стал испытывать трудности с движением и спустя восемь недель оказался в инвалидной коляске, поскольку у него отказали ноги. При первых признаках болезни медики заподозрили, что юноша болен гастритом. Позже врачи предположили, что у него развились синдром хронической усталости и глютеновая атаксия, однако никакое лечение не помогало.

Родители юноши потратили на его обследование и лечение около £35 тыс. (почти 2,7 млн рублей), при этом £5 тыс. они собрали при помощи краудфандинга, но поставить диагноз так и не удалось. Томография и анализ крови не показали никаких отклонений от нормы. Теперь семья надеется на генетическое тестирование.

25 июля сообщалось о британке, попросившей врачей ампутировать ей ногу из-за постоянной боли, которую она испытывала после перелома. Избавить женщину от боли врачам не удалось.