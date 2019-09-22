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Посадивший самолет в кукурузное поле Дамир Юсупов вернулся к полетам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пилот «Уральских авиалиний», Герой России Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку аэробуса А321 на кукурузное поле в Московской области, вернулся к выполнению своих обязанностей.

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«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе», — сказали в авиакомпании агентству ТАСС в воскресенье, 22 сентября.

Второй пилот пассажирского лайнера продолжает лечение. В результате аварийной посадки он получил ушибы груди и был госпитализирован. Сейчас он получает амбулаторное лечение.

15 августа самолет Airbus A321 с 226 пассажирами, совершавший рейс из московского аэропорта Жуковский в Симферополь, вынужденно сел на поле из-за отказа двигателей, в которые попали птицы. Благодаря действиям пилотов и быстрой эвакуации жертв удалось избежать.

На следующий день президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Кроме того, экипаж лайнера получил ключи от новых квартир от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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