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В Колумбии самолет с пассажирами рухнул на жилой квартал

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Фото: REUTERS/Francisco Calderon
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Двухмоторный самолет рухнул на жилой квартал в Колумбии через несколько минут после взлета, как минимум семь человек погибли. Видео с места трагедии публикует телеканал «Звезда» в понедельник, 16 сентября.

На представленных кадрах видно, что воздушное судно пробило крышу дома. На месте разбросаны осколки, работают экстренные службы.

По информации местных СМИ, на борту самолета находилось девять человек, из которых выжили только двое. Оба пилота погибли. Пострадавших доставили в больницы.

Ведется расследование причин авиакатастрофы. Причина падения самолета выясняется.

Ранее сообщалось, что в США упал и загорелся грузовой самолет. Инцидент произошел рядом с аэропортом города Толидо.

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