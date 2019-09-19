Выпуск США боевого самолета-заправщика KC-46 отложен на 3-4 года

Вылеты американских военных самолетов-заправщиков KC-46 отложены на три-четыре года из-за технических проблем. Об этом сообщило издание Defense One со ссылкой на генерала ВВС США.

Первоначально самолет производства компании Boeing должен был быть готов в 2017 году, но многочисленные дефекты привели к задержкам и повышению стоимости сборки KC-46 более чем на $3 млрд.

Отмечается, что из-за проблемы с системой дозаправки ВВС могут отказаться отправлять на покой заправщики KC-135 времен 60-х.

В августе сообщалось, что стоимость 87 основных программ минобороны США по закупке вооружений и военной техники превысила $2 трлн по состоянию на декабрь 2018 года. Большая часть средств (около $921 млрд) приходится на военно-морские силы США, на втором месте закупки минобороны — $624 млрд. На военно-воздушные силы приходится $269 млрд, еще около $199 млрд — на сухопутные войска.