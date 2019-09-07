Штурмовик ВВС США случайно выпустил боевую ракету над Аризоной

Американский штурмовик Thunderbolt II A-10C во время тренировочного полета над Аризоной случайно выпустил боевую ракету М-156. Об этом сообщили в пресс-службе авиабазы ВВС «Девис-Монтен».

Инцидент произошел 5 сентября в 100 км от города Тусон. По данным военных ракета упала в пустынной местности. Проводится расследование произошедшего, данные о пострадавших или разрушениях пока не поступали, пишет телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что истребитель испанских ВВС Eurofighter Typhoon 2000 во время учебных полетов на юге Эстонии по ошибке выпустил боевую ракету.