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Стоимость основных программ США по закупке вооружений превысила $2 трлн

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Фото: Global Look Press/US Army
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Стоимость 87 основных программ минобороны США по закупке вооружений и военной техники превысила $2 трлн по состоянию на декабрь 2018 года. Об этом стало известно после публикации отчета Пентагона о реализации основных оборонных закупок в прошлом году.

Большая часть средств (около $921 млрд) приходится на военно-морские силы США, на втором месте закупки минобороны — $624 млрд. На военно-воздушные силы приходится $269 млрд, еще около $199 млрд — на сухопутные войска.

Наиболее дорогостоящим проектом, которые реализуется американским военным ведомством, стала закупка атомных подводных лодок класса Virginia. Она оценивается в $161,5 млрд, пишет ТАСС.

19 июля стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил помощников подготовиться к сокращению бюджетных расходов в случае переизбрания на пост главы Белого дома в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Трамп в бюджетном запросе на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября, хочет попросить конгресс снизить по сравнению с текущим бюджетом на 5% расходы, не связанные с обороной, и увеличить траты на безопасность внутри страны и защиту границ.

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