Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года намеревается подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около £1 млн. Об этом 21 сентября сообщило издание The Mirror.

«Это очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости», — заявил мужчина.

В роли адвоката Роули выступает Патрик Магуайр, который представлял интересы жертв атак террористов на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.

Адвокат отметил, что его подзащитный якобы до сих пор страдает от побочных эффектов того вещества, которое попало в его организм.

4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены британский шпион и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон бездоказательно обвинил в произошедшем Москву и заявил о применении нервно-паралитического вещества типа «Новичок». Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.

Москва обвинения категорически отвергла и призвала Лондон к честному расследованию и предоставлению доказательств. Однако никаких свидетельств «виновности» РФ так и не было найдено.

Спустя четыре месяца, 4 июля, в Эймсбери госпитализировали мужчину и женщину с такими же симптомами отравления, что и у Скрипалей в Солсбери.

Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась через четыре дня в окружной больнице Солсбери и вскоре была кремирована. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы.