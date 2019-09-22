Прямой эфир

Большинство российских туристов забирают из отелей гели и шампуни

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две трети российских туристов забирают из отелей шампуни и гели для душа. Об этом свидетельствуют данные опроса, представленные на сайте Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что вариант ответа «Да, если нравится, забираю» выбрали 65% респондентов.

Еще 12% признались в том, что делают это редко.

И лишь 22% ответили отрицательно на вопрос «Забираете ли вы из отеля маленькие бутылочки шампуня (геля для душа, кондиционера и пр.), если они вам понравились?».

При этом отели начали бороться с этой привычкой туристов, которая раньше была неписаным правилом.

Так из отелей Marriott будут убраны все маленькие бутылочки с шампунями и гелями. Их заменят на емкости с дозатором.

16 августа стало известно, что турецкие отели не станут отказываться от системы «всё включено» (all inclusive), так как она востребована у туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туристический автобус разбился в национальном парке США Брайс-Каньон
Таиланд откажется от въездных анкет для туристов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019