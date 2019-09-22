Большинство российских туристов забирают из отелей гели и шампуни

Две трети российских туристов забирают из отелей шампуни и гели для душа. Об этом свидетельствуют данные опроса, представленные на сайте Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что вариант ответа «Да, если нравится, забираю» выбрали 65% респондентов.

Еще 12% признались в том, что делают это редко.

И лишь 22% ответили отрицательно на вопрос «Забираете ли вы из отеля маленькие бутылочки шампуня (геля для душа, кондиционера и пр.), если они вам понравились?».

При этом отели начали бороться с этой привычкой туристов, которая раньше была неписаным правилом.

Так из отелей Marriott будут убраны все маленькие бутылочки с шампунями и гелями. Их заменят на емкости с дозатором.

16 августа стало известно, что турецкие отели не станут отказываться от системы «всё включено» (all inclusive), так как она востребована у туристов.