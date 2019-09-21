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Туристический автобус разбился в национальном парке США Брайс-Каньон

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Фото: twitter.com/Utah Highway Patrol
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Туристический автобус разбился в национальном парке США Брайс-Каньон (штат Юта), четыре человека погибли и не менее 12 пострадали. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила в Twitter-аккаунте полиция штата.

Как отметили в полиции, туристы «говорят по-китайски».

О причинах аварии не сообщается.

10 июля в американском городе Миннеаполисе шесть человек пострадали при наезде минивэна на остановку. Автомобиль сначала сбил зеркало автобуса, стоявшего на остановке. После этого он попытался отъехать назад и снова сбил зеркало. Затем минивэн обогнул автобус и врезался в остановку.

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