Туристический автобус разбился в национальном парке США Брайс-Каньон (штат Юта), четыре человека погибли и не менее 12 пострадали. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила в Twitter-аккаунте полиция штата.

Как отметили в полиции, туристы «говорят по-китайски».

О причинах аварии не сообщается.

10 июля в американском городе Миннеаполисе шесть человек пострадали при наезде минивэна на остановку. Автомобиль сначала сбил зеркало автобуса, стоявшего на остановке. После этого он попытался отъехать назад и снова сбил зеркало. Затем минивэн обогнул автобус и врезался в остановку.