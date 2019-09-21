Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

Теннисистка из Абхазии, о пропаже которой в Москве стало известно ранее в субботу, 21 сентября, нашлась. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МВД Абхазии.

По имеющейся информации, в настоящее время 14-летняя ученица самарской школы олимпийского резерва находится с родителями. Правоохранительные органы раскроют подробности инцидента позднее.

О пропаже юной спортсменки сообщалось ранее в субботу. Девушка живет в Самаре и учится в школе олимпийского резерва. 18 сентября она прилетела в московский аэропорт Внуково, где встретилась с неизвестным молодым человеком. После этого, по данным СМИ, связь с ней оборвалась. По некоторым данным, последние несколько месяцев девушка переписывалась в соцсетях с незнакомцем.

11 сентября Следственный комитет России сообщил, что в первой половине 2019 года участились случаи пропажи несовершеннолетних. С начала года в ведомство поступило свыше 6,5 тыс. сообщений об исчезнувших детях — это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.