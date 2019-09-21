Прямой эфир

Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теннисистка из Абхазии, о пропаже которой в Москве стало известно ранее в субботу, 21 сентября, нашлась. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МВД Абхазии.

«Помоги найти котенка»: почему дети уходят с незнакомцами
Эксперименты, проводимые из года в год, показывают несостоятельность родительских наставлений

По имеющейся информации, в настоящее время 14-летняя ученица самарской школы олимпийского резерва находится с родителями. Правоохранительные органы раскроют подробности инцидента позднее.

О пропаже юной спортсменки сообщалось ранее в субботу. Девушка живет в Самаре и учится в школе олимпийского резерва. 18 сентября она прилетела в московский аэропорт Внуково, где встретилась с неизвестным молодым человеком. После этого, по данным СМИ, связь с ней оборвалась. По некоторым данным, последние несколько месяцев девушка переписывалась в соцсетях с незнакомцем.

11 сентября Следственный комитет России сообщил, что в первой половине 2019 года участились случаи пропажи несовершеннолетних. С начала года в ведомство поступило свыше 6,5 тыс. сообщений об исчезнувших детях — это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следователи изъяли детей из семьи пропавшей под Вологдой девочки
Пропавшая под Вологдой двухлетняя девочка найдена живой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019