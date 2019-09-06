Прямой эфир

Следователи изъяли детей из семьи пропавшей под Вологдой девочки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи изъяли детей из многодетной семьи в селе Красное Вологодской области, где 4 сентября пропала двухлетняя девочка. Об этом говорится в сообщении СК РФ по Вологодской области в пятницу, 6 сентября.

«В связи с неблагоприятными условиями воспитания дети из семьи изъяты, в настоящее время находятся в больнице» — указано в сообщении.

Девочка была обнаружена 6 сентября в лесу. Состояние ребенка с учетом переохлаждения оценивается специалистами как средней тяжести, ей оказывается медицинская помощь. Ребенка планируют доставить санавиацией в Вологодскую детскую клиническую больницу для тщательного обследования. Вертолет вылетел за ней из Вологды.

Двухлетняя девочка пропала в среду, 4 сентября, мать оставила ее в песочнице с двумя сестрами (6 и 4 лет), а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила 2-летнюю дочь. В поисках ребенка приняли участие более 400 человек.

Следствие установило, что женщина является матерью пятерых малолетних детей и ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавшая под Вологдой двухлетняя девочка найдена живой
Пропавшая в Липецкой области восьмилетняя девочка найдена в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019