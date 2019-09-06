Следователи изъяли детей из семьи пропавшей под Вологдой девочки

Следователи изъяли детей из многодетной семьи в селе Красное Вологодской области, где 4 сентября пропала двухлетняя девочка. Об этом говорится в сообщении СК РФ по Вологодской области в пятницу, 6 сентября.

«В связи с неблагоприятными условиями воспитания дети из семьи изъяты, в настоящее время находятся в больнице» — указано в сообщении.

Девочка была обнаружена 6 сентября в лесу. Состояние ребенка с учетом переохлаждения оценивается специалистами как средней тяжести, ей оказывается медицинская помощь. Ребенка планируют доставить санавиацией в Вологодскую детскую клиническую больницу для тщательного обследования. Вертолет вылетел за ней из Вологды.

Двухлетняя девочка пропала в среду, 4 сентября, мать оставила ее в песочнице с двумя сестрами (6 и 4 лет), а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила 2-летнюю дочь. В поисках ребенка приняли участие более 400 человек.

Следствие установило, что женщина является матерью пятерых малолетних детей и ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел.