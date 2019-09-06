Пропавшая под Вологдой двухлетняя девочка найдена живой

Пропавшая днем в среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района Вологодской области двухлетняя девочка найдена живой в пятницу, 6 сентября, в окрестностях села. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Девочку нашли сегодня живой, в удовлетворительном состоянии, сейчас доставляют к медикам, чтобы осмотрели, оказали необходимую помощь», — цитирует ТАСС представителя ведомства. Ребенка нашли около села, девочку доставят санавиацией в Вологодскую областную больницу, отметили в следственном управлении по области.

Ребенок пропал в среду из песочницы. Мать оставила ее с сестрами шести и четырех лет, а сама пошла домой покормить новорожденного ребенка. По возвращении она не обнаружила дочери и обратилась с заявлением в полицию.

29-летняя женщина воспитывает пятерых детей, она привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Ранее в пятницу пропавший в Красноярском крае в четверг четырехлетний мальчик был найден живым. В поисках малыша принимали участие 250 человек — поисковые отряды, добровольцы, кинологи и полицейские.