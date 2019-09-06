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В Красноярской тайге ищут пропавшего четырехлетнего мальчика

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Четырехлетний мальчик пропал в Ирбейском районе Красноярского края. Ребенка ищут поисковые отряды, полицейские и кинологи, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России в пятницу, 6 сентября.

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«По предварительной версии следствия, 5 сентября 2019 года около 17:00 39-летний мужчина пошел в лес за грибами, а его 33-летняя супруга осталась дома с четырьмя детьми, самому старшему из которых четыре года», — отмечается в сообщении на сайте СУ СКР.

Женщина оставила старших детей играть в ограде, сама ушла в дом, где были младшие дети.

«Когда спустя примерно полчаса женщина вышла на улицу, то не смогла найти четырехлетнего сына, а его трехлетний брат как смог объяснил, что он открыл калитку и ушел в расположенный неподалеку лес», — установило следствие.

В ходе поисков в полутора километрах от дома были обнаружены следы детской обуви, которые могут принадлежать ребенку.

По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). В поисковых мероприятиях принимают участие более 250 человек.

Накануне в Коми в районе села Усть-Нем Усть-Куломского района возобновили поиски трехлетнего малыша. Пока тело ребенка не могут найти ни спасатели, ни родственники. Специалисты республиканского комитета ГО и ЧС решили задействовать в операции катер КС-100. Судно будет курсировать по реке Вычегде от места, где предположительно утонул мальчик.

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