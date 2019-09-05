Прямой эфир

Катер задействуют в поисках пропавшего в Коми трехлетнего ребенка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Коми в районе села Усть-Нем Усть-Куломского района возобновили поиски трехлетнего малыша. Пока тело ребенка не могут найти ни спасатели, ни родственники. Специалисты республиканского комитета ГО и ЧС решили задействовать в операции катер КС 100.

Судно будет курсировать по реке Вычегде от места, где предположительно утонул мальчик, вниз по течению. Также спасатели расчистят прибрежные зоны от завала деревьев — возможно, там окажется тело малыша, сообщает ИА «Комиинформ».

Трагедия произошла 6 августа. Трое братьев трех, десяти и 12 лет рыбачили на понтонном мосту. Мостки не выдержали самого младшего мальчика, он упал в воду.

На помощь ему бросился старший брат. Оба мальчика утонули. Тело 12-летнего ребенка обнаружили родственники.

СКР по Коми проводит доследственную проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военный утонул в танке на полигоне в Забайкалье
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019