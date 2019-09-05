Катер задействуют в поисках пропавшего в Коми трехлетнего ребенка

В Коми в районе села Усть-Нем Усть-Куломского района возобновили поиски трехлетнего малыша. Пока тело ребенка не могут найти ни спасатели, ни родственники. Специалисты республиканского комитета ГО и ЧС решили задействовать в операции катер КС 100.

Судно будет курсировать по реке Вычегде от места, где предположительно утонул мальчик, вниз по течению. Также спасатели расчистят прибрежные зоны от завала деревьев — возможно, там окажется тело малыша, сообщает ИА «Комиинформ».

Трагедия произошла 6 августа. Трое братьев трех, десяти и 12 лет рыбачили на понтонном мосту. Мостки не выдержали самого младшего мальчика, он упал в воду.

На помощь ему бросился старший брат. Оба мальчика утонули. Тело 12-летнего ребенка обнаружили родственники.

СКР по Коми проводит доследственную проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.