Подросток утонул при попытке спасти брата в Коми

В Республике Коми двое детей утонули в реке Вычегде. На месте работают следователи и спасатели.

По предварительным данным, трехлетний мальчик упал в воду с понтонного моста в селе Усть-Нем. На помощь ему бросился 14-летний брат. В результате детей унесло течением, на берег они не вышли. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Сотрудники правоохранительных органов проводят опрос очевидцев случившегося. Для проведения поисковых работ выехала группа из пяти спасателей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 12-летний подросток утонул во время экскурсии. Группа из детского дома находилась под присмотром вожатого.