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СК организовал проверки из-за трех утонувших в бухте Лазурная во Владивостоке

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Во Владивостоке следователи организовали проверки по фактам смерти трех человек во время купания в бухте Лазурная. Об этом сообщает сайт СУ СКР по Приморскому краю.

По предварительным данным, 27 июля 2019 года на одном из пляжей бухты купался 48-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего утонул, пишет ИА PrimaMedia.

На другом пляже той же бухты купался пьяный 38-летний мужчина. Когда он начал тонуть, на помощь бросился его товарищ, однако спасти друга не удалось. Оба мужчины утонули.

По факту трех смертей организованы проверки. Следствием будет дана оценка по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, при оказании услуг на пляже.

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