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Военный утонул в танке на полигоне в Забайкалье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Забайкальском крае погиб военнослужащий во время танковых занятий на полигоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Инцидент произошел 30 августа во время выполнения плановых занятий по вождению боевых машин с преодолением водной преграды глубиной около четырех метров, пишет «Ридус».

Один из танков заглох под водой. Обучаемый механик-водитель сумел благополучно покинуть машину, а опытный контрактник-инструктор, который проводил занятие, погиб, пытаясь спасти танк, отмечает телеканал «360».

Комиссия ВВО устанавливает все обстоятельства произошедшего совместно с полицейскими. По данным НСН, погибшему инструктору было 24 года, у него остались жена и ребенок.

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