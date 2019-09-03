Военный утонул в танке на полигоне в Забайкалье

В Забайкальском крае погиб военнослужащий во время танковых занятий на полигоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Инцидент произошел 30 августа во время выполнения плановых занятий по вождению боевых машин с преодолением водной преграды глубиной около четырех метров, пишет «Ридус».

Один из танков заглох под водой. Обучаемый механик-водитель сумел благополучно покинуть машину, а опытный контрактник-инструктор, который проводил занятие, погиб, пытаясь спасти танк, отмечает телеканал «360».

Комиссия ВВО устанавливает все обстоятельства произошедшего совместно с полицейскими. По данным НСН, погибшему инструктору было 24 года, у него остались жена и ребенок.