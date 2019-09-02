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В Мордовии школьница скончалась от прикосновения к заряжавшемуся телефону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Десятилетняя девочка в Мордовии скончалась от удара электротоком, взяв в руки заряжавшийся телефон. Об этом 2 сентября сообщается на сайте республиканского Следственного управления СК России.

Инцидент произошел днем 1 сентября в селе Большие Березняки. Девочка получила удар электрическим током, взяв в руки телефон, который заряжался от сети, уточняет сайт kp.ru. Тело ребенка нашла мать, которая вызвала скорую. Девочка скончалась в больнице, передает телеканал «360».

Устанавливаются все обстоятельств случившегося. Следователи проводят проверку по факту происшествия, пишет «Федеральное агентство новостей». Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

3 июля сообщалось, что ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона.

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