Два ребенка в Дагестане погибли от удара током

Двое детей погибли в Хасавюртовском районе Дагестана, играя с электрическими розетками. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, дети играли в частном доме, в какой-то момент оба получили удары током, от которых скончались.

Возраст детей и другие обстоятельства трагедии не уточняются.

Ранее в августе сообщалось, что 12-летняя девочка под Челябинском пыталась спасти малолетнего брата, который взялся за оголенный провод. В результате она сама получила травмы и умерла от поражения электричеством. Мальчик попал в реанимацию.