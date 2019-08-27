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Два ребенка в Дагестане погибли от удара током

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Двое детей погибли в Хасавюртовском районе Дагестана, играя с электрическими розетками. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, дети играли в частном доме, в какой-то момент оба получили удары током, от которых скончались.

Возраст детей и другие обстоятельства трагедии не уточняются.

Ранее в августе сообщалось, что 12-летняя девочка под Челябинском пыталась спасти малолетнего брата, который взялся за оголенный провод. В результате она сама получила травмы и умерла от поражения электричеством. Мальчик попал в реанимацию.

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