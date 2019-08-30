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Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак погиб во время тренировки в Красноярском крае.

Как сообщается на сайте краевого Минспорта, он утонул в Енисее во время занятия по плаванию во вторник, 27 августа.

Петшак родился в 1955 году, более 40 лет занимался холодовым плаванием. Он был участник заплыва через Берингов пролив.

В 1994 году установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, а в 2012 году стал чемпионом мира.

В 2018 году экс-вратарь подмосковного хоккейного клуба «Атлант» и клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Рэй Эмери утонул в озере Онтарио.

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