Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак погиб во время тренировки в Красноярском крае.
Как сообщается на сайте краевого Минспорта, он утонул в Енисее во время занятия по плаванию во вторник, 27 августа.
Петшак родился в 1955 году, более 40 лет занимался холодовым плаванием. Он был участник заплыва через Берингов пролив.
В 1994 году установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, а в 2012 году стал чемпионом мира.
В 2018 году экс-вратарь подмосковного хоккейного клуба «Атлант» и клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Рэй Эмери утонул в озере Онтарио.