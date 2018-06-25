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Хоккеист Сергей Огородников погиб в аварии

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Фото: hclada.ru
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Хоккеист Сергей Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле. Ему было 32 года. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Лада» (Тольятти), за который он выступал в 2012–2014 годах.

Подробности происшествия не приводятся.

В 2004 году Огородников в составе юниорской сборной стал чемпионом мира. Два года спустя он завоевал серебро в составе молодежной команды России. Позже играл в составе ЦСКА, московского «Динамо», екатеринбургского «Автомобилиста», ХК «Рязань», ангарского «Ермака» и других команд.

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