Хоккеист Сергей Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле. Ему было 32 года. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Лада» (Тольятти), за который он выступал в 2012–2014 годах.

Подробности происшествия не приводятся.

В 2004 году Огородников в составе юниорской сборной стал чемпионом мира. Два года спустя он завоевал серебро в составе молодежной команды России. Позже играл в составе ЦСКА, московского «Динамо», екатеринбургского «Автомобилиста», ХК «Рязань», ангарского «Ермака» и других команд.