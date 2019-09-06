Найденный в тайге подросток рассказал о выживании в течение 13 дней

Пятнадцатилетний подросток, заблудившийся в лесу в Приморском крае, рассказал, как выживал 13 дней, пока его искали.

Мальчик потерялся, когда собирал грибы 23 августа. По его словам, ночевать приходилось под деревьями. Ел подросток грибы, а чтобы согреться — жег костры.

По тайге он прошел примерно 20 км и самостоятельно вышел к пасеке. Однако связаться с родными всё равно не получилось, так как связь не работала. Кроме того, добраться до ближайших населенных пунктов не получилось из-за дождей, которые размыли дороги, отмечает НТВ.

4 сентября подростка обнаружила поисково-спасательная группа. Всего юношу искали порядка 300 волонтеров, спасателей, местных жителей и полицейских. Подростка госпитализировали.