Заблудившегося в приморском лесу подростка нашли спустя 13 дней

В Приморье участники спасательно-поисковой операции обнаружили 15-летнего подростка, который заблудился в лесу почти две недели назад. Об этом 4 сентября сообщили в региональном управлении СК РФ.

Отмечается, что мальчика, пропавшего 23 августа во время сбора грибов, нашли на одной из пасек Михайловского района.

«В настоящее время несовершеннолетний проходит медицинское обследование. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося», - говорится в сообщении.

29 августа по факту исчезновения подростка, который отправился за грибами из поселка Тигровый, было возбуждено уголовное дело. В поисковых работах участвовали спасатели, волонтеры, местные жители, сотрудники полиции и следователи.