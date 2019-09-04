Прямой эфир

Заблудившегося в приморском лесу подростка нашли спустя 13 дней

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморье участники спасательно-поисковой операции обнаружили 15-летнего подростка, который заблудился в лесу почти две недели назад. Об этом 4 сентября сообщили в региональном управлении СК РФ.

Отмечается, что мальчика, пропавшего 23 августа во время сбора грибов, нашли на одной из пасек Михайловского района.

«В настоящее время несовершеннолетний проходит медицинское обследование. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося», - говорится в сообщении.

29 августа по факту исчезновения подростка, который отправился за грибами из поселка Тигровый, было возбуждено уголовное дело. В поисковых работах участвовали спасатели, волонтеры, местные жители, сотрудники полиции и следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заблудившаяся в лесу под Нижним Новгородом девочка найдена живой
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019