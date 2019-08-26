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Дело возбудили из-за исчезновения подростка в лесу в Приморье

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В Анучинском районе Приморского края ведутся поиски 15-летнего мальчика, который три дня назад ушел в лес за грибами и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В пятницу, 23 августа, подросток отправился за грибами из поселка Тигровый. К поисковым работам подключены спасатели, волонтеры, местные жители, сотрудники полиции и следователи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На данный момент о местонахождении мальчика ничего не известно. На момент исчезновения он был в черной куртке, темных брюках и резиновых сапогах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Поиски ребенка продолжаются.

22 августа в Свердловской области спасатели возобновили обследование акватории реки Лозьва, где погибла многодетная мать с детьми.

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