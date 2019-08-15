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Пропавшего в лесу трехлетнего мальчика ищут в Омской области

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В паблике поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация о том, что в лесу нашли кепку малыша, пропавшего в Большереченском районе Омской области. По факту исчезновения трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело, его папу и бабушку уже проверили на полиграфе.

В поисках участвуют два вертолета и около 700 человек. Накануне удалось найти след, возможно, он принадлежит ребенку. В поисковом отряде ИА «Город55» сообщили, что пока не получили сообщения о найденной кепке.

Мальчик пропал 13 августа возле деревни Новологиново, когда семья отправилась в лес за ягодами. Его оставили одного в автомобиле на 15 минут. Когда взрослые вернулись, малыша уже не было. Родители попробовали найти его, но безрезультатно.

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