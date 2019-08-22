Поиски мужчины с младенцем возобновили на реке в Свердловской области

В Ивдельском городском округе Свердловской области спасатели возобновили обследование акватории реки Лозьва, где погибла многодетная мать с детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Четверо сотрудников ведомства вновь отправились на поиски мужчины и полугодовалого ребенка — представителей народа манси. 12 августа поисково-спасательную операцию пришлось прервать из-за резкого подъема уровня воды в горной реке, пишет ТагилСити.ру.

Трагедия произошла 31 июля, когда жительница поселка Ушма с тремя детьми и знакомым возвращалась из больницы домой по реке. Моторная лодка перевернулась, все находившиеся на борту погибли.

Тела матери, ее десятилетнего сына и 13-летней дочери удалось обнаружить в ближайшие сутки. Поиски младенца и мужчины продолжаются третью неделю.