Пропавший под Красноярском четырехлетний мальчик найден живым

Пропавший в Красноярском крае в четверг четырехлетний мальчик найден живым. Ребенка обнаружили волонтеры отряда «Поиск пропавших детей — Красноярск» и полицейские, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Пропавший в Красноярском крае четырехлетний Илья найден, жив», — отметили спасатели в пятницу, 6 сентября, передает ТАСС. По данным краевого управления Следственного комитета, мальчик найден здоровым. Он ушел от деревни Березовка на расстояние около километра.

В поисках малыша принимали участие 250 человек — поисковые отряды, добровольцы, кинологи и полицейские. По факту его пропажи было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, ребенок, на несколько минут оставленный без присмотра, вышел со двора дома и направился в сторону леса.

Накануне в Коми в районе села Усть-Нем Усть-Куломского района возобновили поиски трехлетнего малыша. Пока тело ребенка не могут найти ни спасатели, ни родственники.