Прямой эфир

Пропавший под Красноярском четырехлетний мальчик найден живым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пропавший в Красноярском крае в четверг четырехлетний мальчик найден живым. Ребенка обнаружили волонтеры отряда «Поиск пропавших детей — Красноярск» и полицейские, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Пропавших детей найдут по мобильнику
Полицейские получат данные о местонахождении ребенка, не дожидаясь решения суда

«Пропавший в Красноярском крае четырехлетний Илья найден, жив», — отметили спасатели в пятницу, 6 сентября, передает ТАСС. По данным краевого управления Следственного комитета, мальчик найден здоровым. Он ушел от деревни Березовка на расстояние около километра.

В поисках малыша принимали участие 250 человек — поисковые отряды, добровольцы, кинологи и полицейские. По факту его пропажи было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, ребенок, на несколько минут оставленный без присмотра, вышел со двора дома и направился в сторону леса.

Накануне в Коми в районе села Усть-Нем Усть-Куломского района возобновили поиски трехлетнего малыша. Пока тело ребенка не могут найти ни спасатели, ни родственники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Найденный в тайге подросток рассказал о выживании в течение 13 дней
Пропавшая в Липецкой области восьмилетняя девочка найдена в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019