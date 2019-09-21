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14-летняя теннисистка из Абхазии пропала по прилете в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии Эрика Кварчия. Как сообщает в субботу, 21 сентября, «Спорт-Экспресс», 18 сентября девушка вылетела в столицу из Самары и после этого связь с ней оборвалась.

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Как выяснилось, спортсменка прибыла в аэропорт Внуково — ее запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи видно, что она встретилась там с неизвестным молодым человеком.

Сообщается, что Кварчия живет в Самаре и учится в школе олимпийского резерва. Неделю назад она принимала участие в турнире по настольному теннису в Сочи, где заняла первое место.

По некоторым данным, последние несколько месяцев девушка переписывалась в соцсетях с незнакомцем.

Как передает «Sputnik Абхазия», к поискам теннисистки подключилось посольство Абхазии в России. Дипломаты обратились в российский МИД, также они собираются обратиться в Следственный комитет РФ.

11 сентября СКР сообщил, что в первой половине 2019 года участились случаи пропажи несовершеннолетних. С начала года в ведомство поступило свыше 6,5 тыс. сообщений об исчезнувших детях — это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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