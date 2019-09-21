Иран будет сбивать нарушающие его воздушное пространство беспилотники

Вооруженные силы Ирана будут сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые нарушают его воздушное пространство. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), бригадного генерала Хосейна Салами.

«Любой беспилотник, нарушающий наше воздушное пространство, будет сбит, и мы настроены достаточно решительно, чтобы объявить об этом», — приводит его слова агентство. Салами также заявил, что «Иран входит в число стран, обладающих наилучшими возможностями для перехвата БПЛА».

В ночь на субботу глава Пентагона Марк Эспер анонсировал ускоренную отправку американского военного оборудования и увеличение количества военнослужащих в Саудовской Аравии и ОАЭ для укрепления их оборонных способностей в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты аравийской нефтяной промышленности. По его словам, президент США Дональд Трамп одобрил инициативу.

20 сентября американский лидер заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана. Он также сообщил, что это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье.

Арабская коалиция и США обвинили в атаке Иран, однако в Тегеране обвинения назвали ложью. Ответственность взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.