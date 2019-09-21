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Вакарчук объяснил отсутствие на заседании в раде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Народный депутат украинской Верховной рады от партии «Голос» и вокалист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук рассказал, почему предпочел концерт заседанию в парламенте. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает «Газета.ру».

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По мнению депутата, выступление не является нарушением, так как конституция Украины не запрещает народному депутату заниматься творческой деятельностью.

Кроме того, Вакарчук заявил, что «бог запрещает ему не выступать».

Депутат также отметил, что не получает гонораров за свои концерты.

Днем ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук прогулял заседание парламента ради выступления на концерте. Сам артист заявлял, что будет выступать в Минске бесплатно и, если концерт запланирован, то он не может его пропустить.

В августе партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» предложила депутатам от «Голоса» Святослава Вакарчука и «Батькивщины» Юлии Тимошенко объединиться в Верховной раде девятого созыва. В том же месяце Порошенко и Вакарчук выразили желание работать в Верховной раде нового созыва в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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