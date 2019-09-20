В раде собирают подписи за снятие неприкосновенности с Зеленского

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за снятие неприкосновенности с президента Украины Владимира Зеленского и судей. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на депутата фракции Илью Киву.

По его словам, эта инициатива нацелена на уравнивание всех чиновников перед законодательством, для ее принятия она должна собрать 150 подписей. Депутат считает, что неприкосновенность президента и всех судебных органов сильно давит на оппозиционные силы.

«Закон, снимающий неприкосновенность с президента и судей, даст возможность сделать всех равными перед законом, в том числе вертикаль власти. И тогда мы сможем говорить о том, что в Украине складываются демократические процессы», — заявил Кива.

3 сентября украинский парламент проголосовал за принятие в целом законопроекта о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которыми предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года. Закон был подписан украинским лидером 11 сентября.