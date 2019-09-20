Вакарчук предпочел концерт заседанию Верховной рады

Вокалист группы «Океан Эльзы», лидер украинской партии «Голос» и руководитель ее фракции в Верховной раде Святослав Вакарчук прогулял заседание парламента ради выступления на концерте.

Как в пятницу, 20 сентября, пишет сайт Страна.ua, в этот день в 20:00 у музыканта запланирован концерт в Минске. Вакарчука не было в зале заседания парламента и на голосованиях уже в 17:15 по местному времени (совпадает с мск).

Сам артист ранее заявил, что будет выступать в Минске бесплатно и, если концерт запланирован, то он не может его пропустить.

В августе партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» предложила депутатам от «Голоса» Святослава Вакарчука и «Батькивщины» Юлии Тимошенко объединиться в Верховной раде девятого созыва.

В том же месяце Порошенко и Вакарчук выразили желание работать в Верховной раде нового созыва в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.