Прямой эфир

Вакарчук предпочел концерт заседанию Верховной рады

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вокалист группы «Океан Эльзы», лидер украинской партии «Голос» и руководитель ее фракции в Верховной раде Святослав Вакарчук прогулял заседание парламента ради выступления на концерте.

Авторитаризм с юмором: Зеленский перераспределяет власть на Украине
Полномочий у Верховной рады становится меньше, у главы государства — больше

Как в пятницу, 20 сентября, пишет сайт Страна.ua, в этот день в 20:00 у музыканта запланирован концерт в Минске. Вакарчука не было в зале заседания парламента и на голосованиях уже в 17:15 по местному времени (совпадает с мск).

Сам артист ранее заявил, что будет выступать в Минске бесплатно и, если концерт запланирован, то он не может его пропустить.

В августе партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» предложила депутатам от «Голоса» Святослава Вакарчука и «Батькивщины» Юлии Тимошенко объединиться в Верховной раде девятого созыва.

В том же месяце Порошенко и Вакарчук выразили желание работать в Верховной раде нового созыва в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Савченко стала ведущей телешоу о секретах в Верховной раде
Депутат Верховной рады уснул в зале заседаний

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019