В Госдуме ответили Киеву на угрозу отобрать купленные россиянами земли

Заявление украинского министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о готовности изымать купленные россиянами сельскохозяйственные земли является сигналом для инвесторов о ненадежности Киева как партнера. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Он отметил, что подобные заявления свидетельствуют о том, что стоит завтра чем-то не угодить украинской власти — и будешь ободран как липка.

При этом Бальбек выразил уверенность в том, что ни один российский бизнесмен не рискнет приобрести землю на Украине, учитывая отношения Москвы и Киева.

«Милованов решил просто погреться в лучах славы, чтобы все видели, какой он патриот из разряда «ни пяди земли россиянам», — цитирует депутата RT.

Парламентарий добавил, что при сегодняшней не самой понятной внешней и внутренней политике Киева сельхозугодья в стране могут приобрести только американцы, так как они сами диктуют Украине условия.

20 сентября Милованов заявил, что россияне не смогут владеть землями сельхозназначения на Украине, а если гражданин России купит участок, то его конфискуют.

В начале месяца украинские власти сняли запрет на продажу земель иностранцам. Теперь граждане других стран смогут приобрести участок, если зарегистрируются как юридическое лицо и будут платить налоги в бюджет страны.