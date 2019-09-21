Прямой эфир

В Госдуме ответили Киеву на угрозу отобрать купленные россиянами земли

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление украинского министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о готовности изымать купленные россиянами сельскохозяйственные земли является сигналом для инвесторов о ненадежности Киева как партнера. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Память отшибло: почему уволили главного декоммунизатора Украины
Владимир Вятрович переименовал тысячу украинских городов

Он отметил, что подобные заявления свидетельствуют о том, что стоит завтра чем-то не угодить украинской власти — и будешь ободран как липка.

При этом Бальбек выразил уверенность в том, что ни один российский бизнесмен не рискнет приобрести землю на Украине, учитывая отношения Москвы и Киева.

«Милованов решил просто погреться в лучах славы, чтобы все видели, какой он патриот из разряда «ни пяди земли россиянам», — цитирует депутата RT.

Парламентарий добавил, что при сегодняшней не самой понятной внешней и внутренней политике Киева сельхозугодья в стране могут приобрести только американцы, так как они сами диктуют Украине условия.

20 сентября Милованов заявил, что россияне не смогут владеть землями сельхозназначения на Украине, а если гражданин России купит участок, то его конфискуют.

В начале месяца украинские власти сняли запрет на продажу земель иностранцам. Теперь граждане других стран смогут приобрести участок, если зарегистрируются как юридическое лицо и будут платить налоги в бюджет страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В сети ответили украинскому послу в Сербии на призыв развалить Россию
США выделят еще $250 млн на военную помощь Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019