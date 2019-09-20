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В сети ответили украинскому послу в Сербии на призыв развалить Россию

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Фото: Global Look Press/Peter Steffen/dpa
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Пользователи соцсетей раскритиковали посла Украины в Сербии Александра Александровича за призыв развалить Россию с помощью санкций.

19 сентября в своей статье «Единственный способ справиться с Россией» дипломат заверил, что стратегической целью попытки договориться с Москвой бесполезны, но применение военной силы может не понадобиться, если уничтожить страну «реальными экономическими санкциями».

Подобное заявление вызвало возмущение и у россиян, и у сербов. Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал дипломату больше думать об Украине, а не о России.

«Отвезите его в психушку», — посоветовал еще один пользователь.

«Украина — первый кандидат на распад», — написал Геннадий Сухомлинов.

«Интересно, как долго это чудо будет оставаться послом?» — поинтересовался другой комментатор.

«У них нет обязательного медицинского обследования? У нас, на работе, ежегодно проверяют», — пошутил sergey.

При этом сербские пользователи назвали слова Александровича позором.

«К великому позору всех нас, сербов, посол Украины в Сербии призвал международное сообщество уничтожить Россию. Этого нельзя терпеть», — говорится в одном из сообщений.

«Я бы не волновался. Как люди, мы будем помнить, кто наши настоящие братья, и защищать друг друга», — добавил Bojan Boscovic.

Это уже не первые агрессивные призывы развалить Россию, звучащие с Украины. В феврале экс-министр экономики страны Владимир Лановой заявил, что чем скорее история Российской Федерации закончится распадом, тем лучше.

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