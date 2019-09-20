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Новые iPhone стали перепродавать на вторичном рынке с наценкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Новые iPhone, продажи которых начались в России в салонах нескольких ритейлеров, начали предлагать с наценкой на сервисах бесплатных объявлений. Об этом сообщили в пятницу, 20 сентября, в пресс-службах Avito и «Юлы».

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Ранее ритейлеры сообщали о высоком росте спроса на новинки уже на стадии предзаказа. Так, в сети re:Store самые популярные модели уже есть не везде, а на Ozon партию новинок раскупили за четыре часа, отмечает «РИА Новости». Россияне, успевшие купить новинки, предлагают их по повышенной цене.

«В среднем новые смартфоны пользователи продают на 13% дороже оригинальной цены. Причем перепродают iPhone 11 не только из российских, но и из зарубежных магазинов», — сообщили в пресс-службе «Юлы».

На Avito в 11:00 житель столицы выставил на продажу iPhone 11 Pro Max с оперативной памятью 256 Гб в новой расцветке Midnight Green за 250 тыс. рублей. При этом официальная цена на этот гаджет на сайте Apple составляет 114 тыс. рублей.

Ранее в пятницу сообщалось, что, по предварительным данным МТС, располагающей крупнейшей в стране сетью салонов связи, спрос на новые смартфоны в рознице оператора в первые часы оказался в два раза выше, чем в прошлом.

Первые покупатели чаще всего выбирали iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с 256 ГБ памяти –– их доля продаж примерно одинаковая. Самые популярные цвета версий «про» — темно-зеленый и серый космос.

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