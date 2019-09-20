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В России стартовали продажи новых iPhone

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стартовали в России в пятницу, 20 сентября.

По итогам предзаказов, начавшихся за два дня до начала продаж, спрос на новые гаджеты был повышенным, но живая очередь рано утром на Тверской, 27 была небольшой. Новинку хотели приобрести не более 20 человек, пишет «Федеральное агентство новостей».

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В пресс-службе Inventive Retail Group, управляющей авторизованным ритейлером Apple — re:Store, отметили, что в этом году продажи выше, чем в прошлом, просто они идут другим способом, более удобным клиентам.

«Мы в этом году львиную долю отдали на предзаказы, специально для того, чтобы не собирать очереди, а дать людям комфортно и удобно купить», — приводит слова представителя компании сайт kp.ru.

В основном заранее покупали iPhone с самым большим объемом памяти. Востребованными оказались модели 11 Pro и 11 Pro Max, уточняет телеканал «360».

Многие эксперты считают, что iPhone 11 ничем не примечателен. Так, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что компания пытается на всем экономить.

«Это вымученный аппарат с плохим дизайном и экономией на мелочах. Экраны без поддержки Always On Display, старые сенсоры в камерах, отсутствие быстрой зарядки в младшей версии, отсутствие быстрой беспроводной и реверсивной зарядки во всех новых смартфонах», — цитирует Муртазина «Ридус». Эксперт добавил, что у Apple давно не было настолько дорогих и при этом таких скучных устройств.

Российские цены на смартфон iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире. Так, iPhone 11 Pro Max с максимальным объемом памяти в 512 Гб обойдется в России в $2053 (около 132 тыс. рублей). При этом такой же смартфон будет стоить в США около $1449 и $1460 в Японии.

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