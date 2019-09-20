Суд в Абхазии отказал в иске проигравшему на выборах президента Квицинии

Верховный суд Абхазии отказал проигравшему президентские выборы Алхаса Квицинии в иске об отмене итогов голосования. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает ТАСС.

«Суд решил в удовлетворении иска Квицинии к ЦИК о признании решения незаконным отказать», — цитирует агентство постановление суда.

По данным «РИА Новости», защита Квицинии намерена подать жалобу на решение ВС.

В Абхазии 8 сентября прошел второй тур выборов президента. 9 сентября Центральная избирательная комиссия страны объявила результаты голосования: победу одержал действующий глава государства Рауль Хаджимба. Он набрал во втором туре 47,39% (почти 39,8 тыс.) голосов избирателей, Квициния — 46,17% (около 38,8 тыс.). В штабе Квицинии заявили, что не признают итоги выборов.