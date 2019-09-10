Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием на пост президента Абхазии

Россия продолжит содействовать Абхазии в решении задач социально-экономического развития. Об этом говорится в поздравительной телеграмме российского лидера Владимира Путина, направленной в адрес президента республики Рауля Хаджимбы по случаю его переизбрания на высший государственный пост.

«Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной во вторник, 10 сентября, на сайте Кремля.

Россия продолжит поддержку Абхазии в обеспечении национальной безопасности, отмечается в телеграмме Путина.

Накануне центральная избирательная комиссия Абхазии официально подвела итоги президентских выборов. Избранным президентом республики признан действующий глава государства Рауль Хаджимба.

Согласно итоговым данным, во втором туре голосования он набрал 47,39% голосов, а его соперник от оппозиции Алхас Квициния — 46,17%.